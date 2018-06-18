ЦСКА отправился на первый тренировочный сбор

В понедельник, 18 июня, ЦСКА вышел из отпуска и отправился на первый предсезонный сбор в Австрию.

Наставник команды Виктор Гончаренко пригласил для работы с основным составом трех игроков "молодежки". Так, с главной командой на сбор отправятся Наяир Тикнизян, Тимур Пухов и Виталий Жиронкин.

Отметим, что первый сбор команда проведет без игроков, которые отправились на ЧМ-2018.

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