ЦСКА отправился на первый зимний сбор

Делегация ЦСКА утром 10 декабря отправилась на первый сбор в испанский Кампоамор.

В Испанию из России отправились только российские игроки - Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Алексей и Василий Березуцкие, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Илья Помазун, Александр Головин и Хетаг Хосонов.

Кроме того, с основным составом на сбор отправились несколько игроков "молодежки" - вратарь Георгий Кырнац и полузащитник Наир Тикнизян. А вот Георгий Щенников продолжает восстанавливаться от перелома лодыжки.

Иностранные футболисты присоединятся к армейцам уже в Кампоаморе.

Первый тренировочный сбор ЦСКА продлится с 10 по 22 января.

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