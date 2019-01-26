ЦСКА отправился на второй сбор

Сегодня, 26 января, игроки ЦСКА вылетели на второй учебно-тренировочный сбор в Испанию. Об этом сообщает "Чемпионат".

Из Москвы в Аликанте вылетели не все игроки команды - в основном молодые футболисты и персонал. Остальные прибудут непосредственно в Кампоаморе.

ЦСКА занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на четыре очка.

Ближайшие матч команды в РПЛ состоится 3 марта на выезде с тульским "Арсеналом".

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