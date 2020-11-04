ЦСКА отправился в Голландию на матч Лиги Европы с "Фейеноордом"

Сегодня, 4 ноября, ЦСКА отправился в Голландию на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы против "Фейеноорда".

Встреча состоится 5 ноября на стадионе "Фейеноорд". Начало игры - в 23:00 (мск).

Летим в Роттердам! ✈ pic.twitter.com/MFeA0xIogQ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 4, 2020

На данный момент "армейцы" занимают 2 место в турнирной таблице.

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