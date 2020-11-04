ЦСКА отправился в Голландию на матч Лиги Европы с "Фейеноордом"
Сегодня, 4 ноября, ЦСКА отправился в Голландию на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы против "Фейеноорда".
Встреча состоится 5 ноября на стадионе "Фейеноорд". Начало игры - в 23:00 (мск).
Летим в Роттердам! ✈ pic.twitter.com/MFeA0xIogQ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 4, 2020
На данный момент "армейцы" занимают 2 место в турнирной таблице.
А еще: Дзагоев прокомментировал победный матч ЦСКА над "Ротором"| http://soccernews.ru
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|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
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|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
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|10
|2
|Сошо
|4
|9
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|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
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|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
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|Группа E
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|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
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|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0