ЦСКА отправился в Хорватию на матч Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА отправились в Хорватию на матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с загребским "Динамо".
"Летим в Хорватию на матч с "Динамо" Загреб", - говорится в официальном Twitter московского клуба.
✈ Летим в Хорватию на матч с Динамо #ЗагребЦСКА pic.twitter.com/JJ9XuyAN1K— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 9, 2020
Матч "Динамо" Загреб - ЦСКА состоится завтра, 10 декабря. Начало встречи в 23:00 мск. "Динамо" уже гарантировало себе выход в плей-офф Лиги Европы, а ЦСКА потерял шансы на выход из группы.
Не пропустите: Определена бригада арбитров на матч Лиги Европы "Динамо" Загреб — ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Назначены арбитры на матчи 18-го тура РПЛ
-
СМИ назвали, сколько получил Газизов за увольнение из "Спартака"
-
Лэмпард назвал сроки восстановления после травм Зиеша и Хадсона-Одои
-
ЦСКА отправился в Хорватию на матч Лиги Европы
-
В "Ювентусе" высказались о возможном возвращении Погба
-
Арбитр матча ПСЖ - "Истанбул" ответил на обвинения в расизме
-
Роналду рассказал о своих отношениях с Месси
-
Гризманн высказался о разгромном поражении "Барселоны" в матче с "Ювентусом"
-
"Краснодар" теряет Матвея Сафонова
-
Роналду выложил фотографию из раздевалки "Ювентуса" после победы над "Барселоной"
-
Куман отреагировал на разгромное поражение "Барселоны" в матче с "Ювентусом"
-
Роналду забил "Барселоне" 14 голов в 13 последних матчах на "Камп Ноу"
-
Форвард дортмундской "Боруссии" стал самым молодым игроком в истории Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 8 декабря
-
Определились 11 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Сборная Катара сыграет в группе Португалии в отборе ЧМ-2022
-
Разгром "Барселоны", героическая ничья "Краснодара", неудача "Зенита": результаты Лиги Чемпионов 8 декабря
-
"Севилья" победила "Ренн" в Лиге Чемпионов
-
"Динамо" Киев обыграло "Ференцварош" и пробилось в Лигу Европы
-
"Краснодар" отобрал очки у "Челси" в Лондоне
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0