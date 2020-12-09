ЦСКА отправился в Хорватию на матч Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА отправились в Хорватию на матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с загребским "Динамо".

"Летим в Хорватию на матч с "Динамо" Загреб", - говорится в официальном Twitter московского клуба.

✈ Летим в Хорватию на матч с Динамо #ЗагребЦСКА pic.twitter.com/JJ9XuyAN1K — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 9, 2020

Матч "Динамо" Загреб - ЦСКА состоится завтра, 10 декабря. Начало встречи в 23:00 мск. "Динамо" уже гарантировало себе выход в плей-офф Лиги Европы, а ЦСКА потерял шансы на выход из группы.

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