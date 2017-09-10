ЦСКА отправился в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с "Бенфикой".

Встреча пройдет 12 сентября.

В Португалии полетели 19 футболистов ЦСКА: вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин, Сергей Игнашевич; полузащитники Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георги Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко; ападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

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