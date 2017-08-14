ЦСКА отправился в Швейцарию на матч с "Янг Бойз"
Делегация ЦСКА вылетела на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Янг Бойз".
В клубе сообщили, что сначала "армейцы" доберутся до Цюриха, а откуда до Берна.
На игру армейцы отправилась в таком составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.
Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Матч "Янг Бойз"- ЦСКА состоится во вторник, 15 августа. Начало в 21:45.
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