ЦСКА отправился в Швейцарию на матч с "Янг Бойз"

Делегация ЦСКА вылетела на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Янг Бойз".

В клубе сообщили, что сначала "армейцы" доберутся до Цюриха, а откуда до Берна.

На игру армейцы отправилась в таком составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч "Янг Бойз"- ЦСКА состоится во вторник, 15 августа. Начало в 21:45.

Читайте: Витиньо: "ЦСКА сумел уничтожить "Спартак" благодаря поддержке болельщиков" | http://soccernews.ru