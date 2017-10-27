ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

"Арсенал" – ЦСКА

Стадион: "Арсенал"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Сергей Лапочкин

"Арсенал" и ЦСКА открывают программу 15 тура РФПЛ матчем в Туле. Команда Миодрага Божовича в последних играх показывала отличную игру, выиграв у "Зенита", "Краснодара" и "Динамо", однако в прошлом туре неожиданно уступила в Махачкале местному "Анжи" со счетом 3:2. Все же "Арсенал" не привык играть с позиции силы, против последней команды чемпионата тактику пришлось менять, поэтому сыграть так, как против "Зенита" и "Краснодара" не удалось. Игрок "Анжи" Самарджич забил гол уже на девятой минуте, тулякам пришлось раскрываться, в итоге махачкалинцы забили еще два раза. "Арсеналу" удалось сократить отставание до минимума, но на большее не хватило. Команда Божовича могла совершить огромный скачок из подвала на седьмое место, но пока довольствуется лишь девятым. В последнем круге их ждет очередное испытание в лице ЦСКА.

Армейцы, также как и их соперники, не играли среди недели матчи на Кубок, целенаправленно готовясь к отчетному поединку, при этом тренерский штаб ЦСКА должен держать в уме предстоящий матч Лиги чемпионов против "Базеля". Первую игру россияне проиграли, но шансы на выход в следующую стадию все еще остались. Также не стоит забывать и о "Бенфике", место в Лиге Европы еще не гарантировано, поэтому очень важно набрать очки в Швейцарии. Вряд ли предстоящая игра в Лиге чемпионов скажется на составе, скамейка у ЦСКА отсутствует, выйдут на поле те, кто готов к матчу, однако, все же есть вероятность, что армейцы постараются победить малой кровью. На данный момент они испытывают проблемы в атаке в последних пяти играх (если считать и матч с "Базелем") удалось забить только один гол в ворота "Краснодара", поэтому вряд ли стоит ожидать обилия голов в отчетном поединке. Если ЦСКА забьет, то постарается удержать нужный счет, при этом нужно еще постараться взломать организованную оборону соперника.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой четыре игры, все выиграл ЦСКА.

Лучший бомбардир противостояния – Натхо (3 гола).

В прошлом сезоне ЦСКА выиграл в Туле со счетом 0:1.

Ориентировочные составы:

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Боурчану, Чаушич, Горбатенко, Максимов, Ткачев, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий, Васин, Березуцкий, Щенников, Натхо, Головин, Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо.

Прогноз на матч:

ЦСКА – фаворит, иначе быть не может в противостоянии с "Арсеналом", но если исходить из раскладов перед матчем, в этом сезоне туляки, вероятно, будут как никогда близки к тому, чтобы отобрать очки у армейцев.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 1.70, на ничью – 3.70, на "Арсенал" – 5.75.

Вячеслав Горбачев

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