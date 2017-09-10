ЦСКА отпраздновал годовщину открытия клубного стадиона

Год назад был открыт клубный стадион ЦСКА "Вэб Арена", сообщает официальный твиттер армейцев.

10 сентября прошлого года в матче открытия ЦСКА разгромил "Терек" со счетом 3:0.

Фото: Армейцы празднуют первую годовщину арены.

Видео: Открытие стадиона ЦСКА.

Стоимость постройки составила 350 миллионов долларов, вместительность стадиона составляет 30 тысяч зрителей.

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