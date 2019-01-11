ЦСКА отпустит в аренду двух хавбеков

Хавбеки ЦСКА Астемир Гордюшенко и Александр Макаров покинут клуб на правах аренды.

Сообщается, что Гордюшенко остаток сезона проведет в "Тюмени", а Макаров - в "Авангарде".

В этом сезоне на счету Гордюшенко одна голевая передача в трех матчах.

Макаров из-за повреждения не провел в текущем сезоне ни одного поединка.

ЦСКА после 17 туров занимает 3-е место в РПЛ и отстает от лидирующего "Зенита" на 4 очка.

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