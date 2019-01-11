ЦСКА отпустит в аренду двух хавбеков

Теги цска москваастемир гордюшенкоалександр макаровтрансферы

ЦСКА отпустит в аренду двух хавбеков

Хавбеки ЦСКА Астемир Гордюшенко и Александр Макаров покинут клуб на правах аренды.

Сообщается, что Гордюшенко остаток сезона проведет в "Тюмени", а Макаров - в "Авангарде".

В этом сезоне на счету Гордюшенко одна голевая передача в трех матчах.

Макаров из-за повреждения не провел в текущем сезоне ни одного поединка.

ЦСКА после 17 туров занимает 3-е место в РПЛ и отстает от лидирующего "Зенита" на 4 очка.

Читайте также: Лидер ЦСКА громко высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" готова расстаться с одним из лидеров команды ради возвращения Неймара

"Барселона" готова расстаться с одним из лидеров команды ради возвращения Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов