ЦСКА отреагировал на дебютный дубль Чалова в составе "Базеля"

Фото инстаграм Федора Чалова

Пресс-служба ЦСКА отметила игру форварда "Базеля" Федора Чалова в матче 24-го тура швейцарской Суперлиги против "Санкт-Галлена" (2:2).

"Поздравляем Чалова с дебютными голами за "Базель". Федор оформил дубль в ворота "Санкт-Галлена" и спас свою команду от поражения", - говорится в публикации армейцев.

Напомним, что "Базель" арендовал нападающего у ЦСКА до конца текущего сезона без опции выкупа. В 5 матчах россиянин забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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