ЦСКА отреагировал на фэйспалм "Зенита"

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ЦСКА отреагировал на фэйспалм "Зенита"

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на видео "Зенита". Петербуржцы подшутили над новым шоу "армейцев".

Напомним, московский клуб запустил новое шоу, в котором общаются куклы в виде капитана Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.

В ответ ЦСКА опубликовал скрин, где талисман "Зенита" лев закрывает лицо, видя празднование команды в раздевалке по компьютеру. Часть экрана "закрыта цензурой". 

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