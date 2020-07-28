ЦСКА отреагировал на фэйспалм "Зенита"

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на видео "Зенита". Петербуржцы подшутили над новым шоу "армейцев".

Напомним, московский клуб запустил новое шоу, в котором общаются куклы в виде капитана Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.

В ответ ЦСКА опубликовал скрин, где талисман "Зенита" лев закрывает лицо, видя празднование команды в раздевалке по компьютеру. Часть экрана "закрыта цензурой".

ПРЕМЬЕРА! FOOTDOLL. Ведущие: Бабаев, Ганчаренко, Акинфеев



На #CSKATV стартует новое шоу, у которого нет аналогов в России и Европе.



⭐️ Впервые в роли ведущих - действующие «звезды» клуба!



: https://t.co/BcLYTNH3Ax — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 27, 2020

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