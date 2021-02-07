ЦСКА отреагировал на хет-трик Головина в чемпионате Франции
Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на успешную игру российского полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против "Нима" (4:3). В этой встреча хавбек забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
"Из Калтана с любовью", - говорится в официальном Twitter "армейцев".
24-летний Головин является воспитанником ЦСКА. В 2018 году он перешел в "Монако" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Головин провел за монегасков 9 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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