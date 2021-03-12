ЦСКА отреагировал на инфаркт Марка Гонсалеса

Пресс-служба ЦСКА прокомментировала ухудшение состояния здоровья Марка Гонсалеса.

"У нашего бывшего полузащитника Марка Гонсалеса случился инфаркт. Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления!" - говорится в публикации армейцев в твиттере.

36-летний Гонсалес завершил карьеру в ноябре 2019 года. В Европе он известен по выступлениям за "Альбасете", "Ливерпуль", "Реал Сосьедад", "Бетис" и ЦСКА, за который он играл с 2009 по 2014 год.

За сборную Чили хавбек провёл 56 матчей и забил 6 голов. Является победителем Кубка Америки 2016 года.

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