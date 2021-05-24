ЦСКА отреагировал на назначение Витории на пост наставника "Спартака"

Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен

Пресс-служба ЦСКА прокомментировала назначение Руя Витории на пост главного тренера "Спартака".

"Партия началась", - таким образом "Спартак" объявил о назначении Витории.

"Жаль, что без Королевы", - гласит комментарий ЦСКА.

Напомним, что из совета директоров "Спартака" ушла Зарема Салихова, которая была против назначения Витории.

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