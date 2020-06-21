ЦСКА ответил Селюку, раскритиковавшему Гончаренко
ЦСКА ответил агенту Дмитрию Селюку, который раскритиковал главного тренера "армейцев" Виктора Гончаренко после матча 23-го тура с "Зенитом" (0:4).
"После вчерашнего матча с "Зенитом"главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвергся неадекватным нападкам со стороны футбольного агента Дмитрия Селюка.
ЦСКА заявляет, что считает абсолютно неприемлемыми комментарии Селюка, а тем более беспочвенные и надуманные обвинения в адрес нашего тренера.
Еще более возмутительными его действия являются в свете того, что в ЦСКА есть футболист, чьи интересы представляет Селюк. Вероятно, именно стремлением надавить на клуб и тренерский штаб вызваны высказывания агента.
Но нам и, полагаем, абсолютному большинству болельщиков не интересно мнение господина Селюка по футбольным вопросам.
ЦСКА оставляет за собой право принять предусмотренные законом меры для защиты интересов клуба и тренерского штаба от клеветнических заявлений и деструктивных действий посторонних лиц", - говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА.
Руководство ЦСКА пока не приняло отставку тренера и просит его остаться до окончания сезона. Впрочем, Гончаренко всерьез намерен уйти, хотя его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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