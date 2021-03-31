ЦСКА отзаявил Виктора Гончаренко

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Московский ЦСКА исключил из заявки на сезон бывшего главного тренера команды Виктора Гончаренко, сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

22 марта Гончаренко ушел в отставку с поста наставника "армейцев". Тренер проработал в клубе пять лет и завоевал Суперкубок России.

Новым главным тренером ЦСКА назначен хорват Ивица Олич. Впрочем, условия контракта наставника с московским клубом до сих пор не разглашаются. По некоторым данным, стороны сих пор не подписали контракт.

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