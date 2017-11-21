ЦСКА озвучил диагнозы Алексея Березуцкого и Миланова

ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу диагнозов травмированных Алексея Березуцкого и Георги Миланова.

После прохождения медобследования у обоих футболистов были выявлены переломы малоберцовых костей.

У Березуцкого - перелом правой малоберцовой кости со смещением, а у Миланова - левой малоберцовой кости.

Сроки восстановления игроков будут озвучены позднее.

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