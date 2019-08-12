ЦСКА озвучил диагнозы Чалова и Сигурдссона

ЦСКА рассказал подробности травм хавбека Арнора Сигурдссона и форварда Федора Чалова.

"У Чалова диагностирован перелом носа с небольшим смещением. Сигурдссон травмировал капсульно-связочный аппарат правого голеностопного сустава", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что оба игрока получили повреждения в игре 5-го тура РПЛ против "Сочи" (0:0). Точные сроки восстановления футболистов пока неизвестны.

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