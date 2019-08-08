ЦСКА озвучил "Кристал Пэлас" стоимость Чалова

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ЦСКА озвучил "Кристал Пэлас" стоимость Чалова

Трансфер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в "Кристал Пэлас" находится на грани срыва, сообщают российские СМИ.

Сделка оказалась под угрозой из-за финансовых требований московского клуба. Армейцы оценили своего лидера в 30 миллионов евро.

Накануне "орлы" сделали предложение о приобретении россиянина за 25 миллионов, но ЦСКА его отклонил.

Чалов – воспитанник ЦСКА, за основную команду дебютировал в сентябре 2016 года, с тех пор сыграл 90 матчей, забил 32 гола и сделал 15 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро. Напомним, что сегодня в Англии закрывается трансферное окно.

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