ЦСКА озвучил "Кристал Пэлас" стоимость Чалова
Трансфер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в "Кристал Пэлас" находится на грани срыва, сообщают российские СМИ.
Сделка оказалась под угрозой из-за финансовых требований московского клуба. Армейцы оценили своего лидера в 30 миллионов евро.
Накануне "орлы" сделали предложение о приобретении россиянина за 25 миллионов, но ЦСКА его отклонил.
Чалов – воспитанник ЦСКА, за основную команду дебютировал в сентябре 2016 года, с тех пор сыграл 90 матчей, забил 32 гола и сделал 15 ассистов.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро. Напомним, что сегодня в Англии закрывается трансферное окно.
Не пропустите: Инцидент с Малкомом и фанатами "Зенита" сорвал трансфер ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Иван Васильевич меняет профессию: 6 футболистов, которые имеют славу киноактеров
-
"Локомотив" ведёт переговоры о трёх трансферах
-
"Интер" близок к подписанию троих топ-футболистов
-
"Вулверхэмптон" согласовал переход хавбека "Милана"
-
Семак пошутил о возможном уходе Дзюбы в клуб АПЛ
-
Зидан прокомментировал победу над "Ред Булл Зальцбургом"
-
"Ювентус" заблокировал трансфер Дибалы в "Тоттенхэм"
-
Лукаку прилетел в Милан. Бельгиец переходит в "Интер"
-
Игнатьев хочет покинуть "Краснодар"
-
Семак оценил игровые кондиции Малкома
-
"Славия" отказала "Спартаку" в приобретении двух своих игроков
-
"Тоттенхэм" отказался от трансфера Фернандеша и бросил все силы на покупку Дибалы
-
"Манчестер Сити" близок к подписанию нового вратаря
-
ЦСКА озвучил "Кристал Пэлас" стоимость Чалова
-
Мельгарехо может остаться в "Спартаке"
-
Канадский хавбек Табла покинул "Барселону"
-
Луческу отреагировал на слухи о приглашении в киевское "Динамо"
-
"Арсенал" заплатит почти 36 миллионов евро за двух защитников
-
1
"Реал" определился с будущим Такефусы Кубо
-
"Рединг" купил трансферную цель российских топ-клубов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16