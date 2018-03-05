ЦСКА озвучил сроки восстановления Марио Фернандеса

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ЦСКА озвучил сроки восстановления Марио Фернандеса

Московский ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал информацию по поводу травмы защитника Марио Фернандеса.

27-летний фулбек прошёл медицинское обследование, которое подтвердило первоначальный диагноз - повреждение мышцы задней поверхности правого бедра. Сроки восстановления футболиста составят до шести недель.

В этом сезоне Фернандес сыграл за ЦСКА 31 матч и сделал 3 результативных передачи. 

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