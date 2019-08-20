ЦСКА озвучил страшный диагноз Ефремова

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ЦСКА озвучил страшный диагноз Ефремова

Стал известен характер травмы полузащитника московского ЦСКА Дмитрия Ефремова.

Как сообщает официальный сайт армейцев, у 24-летнего футболиста диагностирован разрыв двух связок правого коленного сустава - медиальной и передней крестообразной.

Сроки восстановления хавбека пока неизвестны. В ближайшее время он перенесёт операцию.

В текущем сезоне Ефремов сыграл за ЦСКА 2 матча, результативными действиями не отличался.

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