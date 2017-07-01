ЦСКА - "Партизан" - 3:0, "Спартак" - "Вождовац" - 3:2 (обзоры)

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ЦСКА - "Партизан" - 3:0, "Спартак" - "Вождовац" - 3:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием российских клубов.

ЦСКА - "Партизан" - 3:0 

"Спартак" - "Вождовац" - 3:2

Не пропустите: Товарищеские матчи: ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Уфа" побеждают. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
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