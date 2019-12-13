ЦСКА переиграл "Эспаньол", "Манчестер Юнайтед" разгромил АЗ и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
Представляем результаты матчей заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
Группа G
"Порту" - "Фейеноорд" 3:2
Голы: Диас, 14 - 1:0, Маласиа (аг), 15 - 2:0, Боттегин, 19 - 2:1, Ларссон, 22 - 2:2, Соарес, 33 - 3:2
"Рейнджерс" - "Янг Бойз" 1:1
Голы: Морелос, 30 - 1:0, Баришич (аг), 89 - 1:1
Группа H
"Эспаньол" - ЦСКА 0:1
Гол: Влашич, 84 - 0:1
"Лудогорец" - "Ференцварош" 1:1
Голы: Лукоки, 24 - 1:0, Сигневич, 90 - 1:1
Группа I
"Вольфсбург" - "Сент-Этьен" 1:0
Гол: Пауло Отавио, 52 - 1:0
"Гент" - "Александрия" 2:1
Голы: Депуатр, 7 - 1:0, Депуатр, 16 - 2:0, Мирошниченко, 54 - 2:1
Группа J
"Рома" - "Вольфсберг" 2:2
Голы: Перотти (пен), 7 - 1:0, Флоренци (аг), 10 - 1:1, Джеко, 19 - 2:1, Вейсман, 63 - 2:2
"Боруссия М" - "Истанбул" 1:2
Голы: Тюрам, 33 - 1:0, Кахведжи, 44 - 1:1, Кривелли, 90 - 1:2
Группа K
"Вулверхэмптон" - "Бешикташ" 4:0
Голы: Диогу Жота, 57 - 1:0, Диогу Жота, 63 - 2:0, Дендонкер, 67 - 3:0, Диогу Жота, 68 - 4:0
"Слован Братислава" - "Брага" 2:4
Голы: Шпорар, 42 - 1:0, Руй Фонте, 44 - 1:1, Моха, 70 - 2:1, Тринкау, 72 - 2:2, Божиков (аг), 75 - 2:3, Паулинью, 90 - 2:4
Группа L
"Манчестер Юнайтед" - "АЗ Алкмар" 4:0
Голы: Янг, 53 - 1:0, Гринвуд, 58 - 2:0, Мата (пен), 62 - 3:0, Гринвуд, 64 - 4:0
"Партизан" - "Астана" 4:1
Голы: Сума, 4 - 1:0, Умар, 22 - 2:0, Асано, 26 - 3:0, Умар, 76 - 4:0, Павлович (аг), 79 - 4:1
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0