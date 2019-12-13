ЦСКА переиграл "Эспаньол", "Манчестер Юнайтед" разгромил АЗ и другие результаты 6-го тура Лиги Европы

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ЦСКА переиграл "Эспаньол", "Манчестер Юнайтед" разгромил АЗ и другие результаты 6-го тура Лиги Европы

Представляем результаты матчей заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

Группа G

"Порту" - "Фейеноорд" 3:2

Голы: Диас, 14 - 1:0, Маласиа (аг), 15 - 2:0, Боттегин, 19 - 2:1, Ларссон, 22 - 2:2, Соарес, 33 - 3:2


"Рейнджерс" - "Янг Бойз" 1:1

Голы: Морелос, 30 - 1:0, Баришич (аг), 89 - 1:1


Группа H

"Эспаньол" - ЦСКА 0:1

Гол: Влашич, 84 - 0:1


"Лудогорец" - "Ференцварош" 1:1

Голы: Лукоки, 24 - 1:0, Сигневич, 90 - 1:1


Группа I

"Вольфсбург" - "Сент-Этьен" 1:0

Гол: Пауло Отавио, 52 - 1:0


"Гент" - "Александрия" 2:1

Голы: Депуатр, 7 - 1:0, Депуатр, 16 - 2:0, Мирошниченко, 54 - 2:1


Группа J

"Рома" - "Вольфсберг" 2:2

Голы: Перотти (пен), 7 - 1:0, Флоренци (аг), 10 - 1:1, Джеко, 19 - 2:1, Вейсман, 63 - 2:2


"Боруссия М" - "Истанбул" 1:2

Голы: Тюрам, 33 - 1:0, Кахведжи, 44 - 1:1, Кривелли, 90 - 1:2


Группа K

"Вулверхэмптон" - "Бешикташ" 4:0

Голы: Диогу Жота, 57 - 1:0, Диогу Жота, 63 - 2:0, Дендонкер, 67 - 3:0, Диогу Жота, 68 - 4:0


"Слован Братислава" - "Брага" 2:4

Голы: Шпорар, 42 - 1:0, Руй Фонте, 44 - 1:1, Моха, 70 - 2:1, Тринкау, 72 - 2:2, Божиков (аг), 75 - 2:3, Паулинью, 90 - 2:4


Группа L

"Манчестер Юнайтед" - "АЗ Алкмар" 4:0

Голы: Янг, 53 - 1:0, Гринвуд, 58 - 2:0, Мата (пен), 62 - 3:0, Гринвуд, 64 - 4:0


"Партизан" - "Астана" 4:1

Голы: Сума, 4 - 1:0, Умар, 22 - 2:0, Асано, 26 - 3:0, Умар, 76 - 4:0, Павлович (аг), 79 - 4:1

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
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