ЦСКА переманил у "Сочи" главу аналитического отдела

Руководство ЦСКА приняло решение о создании аналитического отдела.

По сведениям "Чемпионат", в состав отдела войдет главный аналитик "Сочи" Евгений Шевелев.

"ЦСКА хочет усилить свои тренерские и аналитические возможности. Сегодня была последняя игра Шевелева в качестве аналитика "Сочи", - рассказал источник, близкий к ситуации.

После первого круга РПЛ ЦСКА лидирует в чемпионате, опережая "Зенит" на одно очко.

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