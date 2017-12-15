ЦСКА планирует подписать форварда и хавбека

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как будет проходить усиление команды в зимнее трансферное окно.

"Постоянно нахожусь на связи с Бабаевым, с селекционным отделом. Все делаем для того, чтобы появились варианты укрепления. И они на самом деле существуют. Посмотрим, получится ли трансфер. Приобретение качественного исполнителя – всегда непростой процесс.

Какую линию планирую усиливать? Атаку – туда нужны полузащитник и нападающий", – сказал Гончаренко.

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