ЦСКА планирует подписать опорника в ближайшие дни

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ЦСКА планирует подписать опорника в ближайшие дни

Московский ЦСКА собирается усилиться ещё одним новичком до закрытия зимнего трансферного окна (22 февраля).

По информации журналиста Ивана Карпова, речь идёт о подписании опорного полузащитника.

Первым в шорт-листе армейцев идёт хавбек "РБ Брагантино" Эмилиано Мартинес.

Рыночная стоимость 22-летнего уругвайца оценивается в 2,5 миллиона евро. Он связан со своим клубом контрактом до августа 2026 года.

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