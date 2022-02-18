ЦСКА планирует подписать опорника в ближайшие дни
Московский ЦСКА собирается усилиться ещё одним новичком до закрытия зимнего трансферного окна (22 февраля).
По информации журналиста Ивана Карпова, речь идёт о подписании опорного полузащитника.
Первым в шорт-листе армейцев идёт хавбек "РБ Брагантино" Эмилиано Мартинес.
Рыночная стоимость 22-летнего уругвайца оценивается в 2,5 миллиона евро. Он связан со своим клубом контрактом до августа 2026 года.
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