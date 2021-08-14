ЦСКА победил "Ростов", "Динамо" уступило "Ахмату"

Фото: твиттер ЦСКА

В рамках 4-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над "Ростовом", а "Динамо" проиграло "Ахмату".

"Динамо" по-прежнему остается на третьем месте, ЦСКА и "Ахмат" поднялись на 7-е и 9-е места соответственно. "Ростов" остается 14-м.

"Ростов" - ЦСКА 1:3

Голы: Бийол, 8 - 0:1, Чалов, 35 - 0:2, Глебов, 53 - 1:2, Марадишвили, 89 - 1:3

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Хаджикадунич, Терентьев, Хасимото, Норманн (Сухомлинов, 42), Глебов, Байрамян (Фольмер, 66), Мамаев, Полоз (Баштуш, 46), Комличенко (Альмквист, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 61), Дивеев, Бийол, Обляков, Влашич (Дзагоев, 67), Ахметов, Кучаев (Марадишвили, 61), Мухин, Чалов, Эджуке (Бохинен, 61).



"Ахмат" - "Динамо" 2:1

Голы: Уткин, 35 - 1:0, Шунин (аг), 38 - 2:0, Шиманьски, 48 - 2:1

"Ахмат": Шелия, Быстров (Карапузов, 29), Семенов, Пуцко, Нижич, Богосовац, Харин, Бериша (Альсултанов, 74), Тимофеев, Уткин (Коновалов, 73), Конате (Уциев, 64).

"Динамо": Шунин, Паршивлюк (Варела, 46), Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Фомин, Моро (Скопинцев, 46), Шиманьски (Игбоун, 69), Макаров (Грулев, 63), Захарян, Тюкавин (Н`Жи, 63).

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