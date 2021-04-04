ЦСКА победил "Тамбов" в матче с четырьмя пенальти

Фото: Твиттер @pfc_cska

В Саранске завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. "Тамбов" принимал ЦСКА и уступил со счетом 1:2. Дебют главного тренера "армейцев" Ивицы Олича запомниться болельщикам четырьмя 11-метровыми, которые назначил главный арбитр встречи Виталий Мешков. Несмотря на преимущество в классе, для москвичей матч сложился достаточно тяжело. И хотя гости смогли нанести 11 ударов в створ, разгрома не случилось. Более того, ЦСКА был вынужден отыгрываться. Однако разница в исполнительском мастерстве позволила добиться приемлемого результата.

После победы "армейцы" поднялись на 4-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 43 балла. "Тамбов" остался на самом дне, занимая 16-е место с 13-ю очками.

"Тамбов" - ЦСКА 1:2 (1:1)

Голы: Архипов, 16 (пенальти) - 1:0, Влашич, 26 (пенальти) - 1:1, Рондон, 52 (пенальти) - 1:2

Нереализованный пенальти: Влашич, 64

"Тамбов": Сычев, Кайков, Шахов, Денисов, Карапузов, Терехов (Дроздов, 67), Бавин, Карп (Аванесян, 88), Алиев, Климов (Чабанов, 88), Архипов.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон (Карпов, 70), Дивеев, Сигурдссон, Бохинен (Обляков, 89), Марадишвили, Влашич, Эджуке, Рондон (Чалов, 75).