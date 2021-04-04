ЦСКА победил "Тамбов" в матче с четырьмя пенальти
Фото: Твиттер @pfc_cska
В Саранске завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. "Тамбов" принимал ЦСКА и уступил со счетом 1:2. Дебют главного тренера "армейцев" Ивицы Олича запомниться болельщикам четырьмя 11-метровыми, которые назначил главный арбитр встречи Виталий Мешков. Несмотря на преимущество в классе, для москвичей матч сложился достаточно тяжело. И хотя гости смогли нанести 11 ударов в створ, разгрома не случилось. Более того, ЦСКА был вынужден отыгрываться. Однако разница в исполнительском мастерстве позволила добиться приемлемого результата.
После победы "армейцы" поднялись на 4-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 43 балла. "Тамбов" остался на самом дне, занимая 16-е место с 13-ю очками.
"Тамбов" - ЦСКА 1:2 (1:1)
Голы: Архипов, 16 (пенальти) - 1:0, Влашич, 26 (пенальти) - 1:1, Рондон, 52 (пенальти) - 1:2
Нереализованный пенальти: Влашич, 64
"Тамбов": Сычев, Кайков, Шахов, Денисов, Карапузов, Терехов (Дроздов, 67), Бавин, Карп (Аванесян, 88), Алиев, Климов (Чабанов, 88), Архипов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон (Карпов, 70), Дивеев, Сигурдссон, Бохинен (Обляков, 89), Марадишвили, Влашич, Эджуке, Рондон (Чалов, 75).
Читать также: Жо оценил перспективы Олича в ЦСКА | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бавария" минимально победила "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" поборется за медали, а Дортмунд упускает свой шанс: все результаты 27-го тура Бундеслиги
-
"Спартак" одержал феерическую победу над "Ростовом"
-
Бывший футболист сборной Колумбии получил 11 лет тюрьмы
-
"Астон Вилла" одержала волевую победу над аутсайдером
-
Черчесов высказался о вероятности возвращения Акинфеева в сборную России
-
Кейн установил рекорд АПЛ
-
Олич: "У Магнуссона серьезное повреждение"
-
Куман прокомментировал возможные трансферы "Барселоны"
-
Семин поддержал Мусаева
-
Дубль Мораеса помог "Шахтеру" обыграть "Ворсклу"
-
Мбаппе считает, что травма Левандовски поможет ПСЖ
-
ЦСКА победил "Тамбов" в матче с четырьмя пенальти
-
Евсеев может вернуться в "Уфу"
-
Дубль Кейна не помог "Тоттенхэму" обыграть "Ньюкасл"
-
Фонсека или Лэмпард могут возглавить "Кристал Пэлас"
-
Одноклубник Головина назвал цели "Монако" на концовку сезона
-
Итальянские СМИ прокомментировали игру Миранчука
-
"Саутгемптон" вырвал победу у "Бернли". "Святые" сделали камбэк, уступая два мяча
-
"Сельта" в гостях одолела "Алавес"
-
Президент "Ювентуса" смотрел матч с "Торино" в компании с Аллегри