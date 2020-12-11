ЦСКА побил антирекорд "Спартака" в ЛЕ

Оказывается, московский ЦСКА установил не один антирекорд Лиги Европы в текущем сезоне, а два.

Ранее сообщалось, что армейцы первыми в истории среди российских команд завершили групповой этап второго по значимости еврокубка без побед.

Однако это ещё не всё. ЦСКА также показал худший результат для клубов РПЛ в ЛЕ по набранным очкам - 3 балла в 6 турах.

Ранее антирекорд принадлежал "Спартаку", у которого было 5 пунктов в группе ЛЕ в сезоне 2018/2019.

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