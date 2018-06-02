ЦСКА поблагодарил Натхо

ЦСКА в своём официальном твиттере поблагодарил покидающего клуб полузащитника Бибраса Натхо.

"Полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо принял решение не продлевать истекающий контракт с ЦСКА и продолжит карьеру в другом клубе. Мы благодарим Бибраса за его вклад в достижения команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении армейцев, опубликованном в микроблоге.

Натхо выступал за ЦСКА c 2014 года, сыграл 142 матча и забил 28 голов.

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