ЦСКА поборется с европейскими грандами за игрока ПСВ

Московский ЦСКА включился в борьбу за полузащитника ПСВ Стивена Бергвейна, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, армейцы составят конкуренцию другим претендентам на 21-летнего голландца, среди которых числятся "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

Помимо вышеупомянутых грандов европейского футбола интерес к перспективному вингеру проявляют "Бордо", "Торино" и "Реал Сосьедад".

Прошлым летом ПСВ был готов продать Бергвейна за 20 миллионов евро, однако в виду успешной игры футболиста в текущем сезоне его стоимость явно выросла.

В нынешней кампании игрок забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 25 матчах.

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