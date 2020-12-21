ЦСКА поборется с "Нордсьелландом" за 20-летнего ганца

Полузащитник "Фремад Амагер" Эммануэль Току может продолжить карьеру в России.

По информации Kickgh.com, 20-летний футболист интересен ЦСКА. Не исключено, что армейцы подпишет его уже текущей зимой.

Также на ганского хавбека, который уже выразил готовность сменить команду, претендует датский "Нордсьелланд".

В текущем сезоне Току сыграл за "Фремад Амагер" 20 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 150 тысяч евро.

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