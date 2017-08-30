ЦСКА поборется со "Спартаком" за бразильского вингера

Московский ЦСКА поборется со "Спартаком" за вингера бразильского "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе.

Как информирует Calciomercato.it, за 20-летнего футболиста армейцы предложили порядка 3-х миллионов евро. "Красно-белые" же готовы заплатить за игрока на полмиллиона евро больше. Однако такие предложения не удовлетворяют бразильский клуб, который желает получить за Фелипе минимум 6 миллионов евро.

Напомним, ЦСКА не сумел приобрести хавбека "Гента" Эсити. | soccernews.ru