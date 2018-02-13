ЦСКА подарил Тошичу футболку с номером, символизирующим количество проведенных игр за клуб

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич посетил расположение армейского клуба в Белграде, который сегодня сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой".

Армейцы подарили хавбеку футболку с номером 241. Именно такое количество матчей футболист сыграл за ЦСКА.

Видео: Тошич - 241.

Тошич выступал за ЦСКА в 2010-2017 годах, трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

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