ЦСКА поддержал борьбу с расизмом

Теги цска москва

ЦСКА поддержал борьбу с расизмом

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала в твиттере пост в поддержку борьбы с расизмом.

 "Несколько лет подряд ЦСКА поддерживает недели FARE Football People. В футболе нет места расизму", - говорится в публикации.

По итогам 13 туров армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В групповом этапе Лиги Европы команда стартовала с двух поражений.

Не пропустите: Стало известно, какие арбитры обслужат матчи "Краснодара" и ЦСКА в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Уткин: "Надеюсь услышать от Дзюбы: "Боже, каким мудаком я был, чем я занимался всё это время"

Уткин: "Надеюсь услышать от Дзюбы: "Боже, каким мудаком я был, чем я занимался всё это время"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 13 29
3 Краснодар Краснодар 13 27
4 Ростов Ростов 13 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 13 26
6 Урал Урал 13 17
7 Крылья Советов Крылья Советов 13 17
8 Уфа Уфа 13 16
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 13 15
10 Рубин Рубин 13 15
11 Спартак Москва Спартак Москва 13 15
12 Оренбург Оренбург 13 14
13 Сочи Сочи 13 13
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 13 11
16 Тамбов Тамбов 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов