ЦСКА поднял цену на Головина

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ЦСКА поднял цену на ГоловинаМосковский ЦСКА поднял цену на своего полузащитника Александра Головина, информирует Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, армейцы будут готовы расстаться этим летом с 22-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 25-ти миллионов евро.

Главным претендентом на Головина называется туринский "Ювентус". Ранее ЦСКА был готов расстаться с ним за сумму в 20 миллионов евро.

Напомним, Матюиди поделился мнением о Головине. | soccernews.ru

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