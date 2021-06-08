ЦСКА подписал долгосрочные контракты с четырьмя юными талантами

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ЦСКА подписал долгосрочные контракты с четырьмя юными талантами

Фото: инстаграм "Молодёжка и ДЮСШ ПФК ЦСКА"/Автор неизвестен

Московский ЦСКА продлил контракты с четырьмя воспитанниками клубной академии, сообщается в официальном Instagram-аккаунте молодежной команды "армейцев".

Новые трехлетние соглашения подписаны с Кириллом Глебовым (2005 г. р.), Станиславом Лапинским (2005 г. р.), Михаилом Гайновым (2004 г. р.) и Егором Шевелевым (2004 г. р.).

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и впервые за много лет не пробился в еврокубки.

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