ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата Беларуси

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ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата Беларуси

Нападающий "Энергетик-БГУ" Илья Шкурин стал игроком ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Сумма трансфера не разглашается. Условия личного контракта футболиста с московским клубом также пока не сообщаются.

20-летний Шкурин в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, забив 19 голов (пять - с пенальти) в 26 матчах. Также в активе форварда семь результативных передач. 

Шкурин провел шесть матчей за молодежную сборную Белоруссии U21 и забил 1 гол.

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