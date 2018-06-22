ЦСКА подписал словенского хавбека

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Рудара" из Веленье Яки Бийола.

Детали трансфера пока неизвестны. 19-летний словенец заключил с армейским клубом пятилетний контракт.

Бийол уже прибыл в расположение новой команды и приступил к работе под руководством Виктора Гончаренко.

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