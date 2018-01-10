ЦСКА подпишет 17-летнего хавбека Янова



Полузащитник "Строгино" Данила Янов перейдет в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет контракт с клубом. Армейцы рассматривают кандидатуру Янова в качестве замены Бибрасу Натхо и Георги Миланову.

В этом сезоне 17-летний Янов не провел за "Строгино" в ПФЛ ни одного матча.

Не пропустите: Плетикоса: "Бистрович сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА". | http://soccernews.ru