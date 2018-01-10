ЦСКА подпишет 17-летнего хавбека Янова

Теги цска москвастрогино

ЦСКА подпишет 17-летнего хавбека Янова
Полузащитник "Строгино" Данила Янов перейдет в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет контракт с клубом. Армейцы рассматривают кандидатуру Янова в качестве замены Бибрасу Натхо и Георги Миланову.

В этом сезоне 17-летний Янов не провел за "Строгино" в ПФЛ ни одного матча.

Не пропустите: Плетикоса: "Бистрович сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов