ЦСКА подпишет форварда сборной Уругвая

Теги цска москвахалл ситиуругвайабель эрнандес

ЦСКА подпишет форварда сборной Уругвая

Бывший форвард "Халла" Абель Эрнандес в ближайшее время станет игроком ЦСКА.

27-летний нападающий, который является свободным агентом, заключит с армейским клубом контракт с зарплатой три миллиона евро в год. Также футболист получит пять миллионов в качестве подъёмных.

Эрнандес является игроком национальной сборной Уругвая, в его активе 11 голов в 28 матчах за "небесно-голубых".

Не пропустите: ЦСКА арендовал бразильского защитника. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов