ЦСКА подпишет форварда сборной Уругвая

Бывший форвард "Халла" Абель Эрнандес в ближайшее время станет игроком ЦСКА.

27-летний нападающий, который является свободным агентом, заключит с армейским клубом контракт с зарплатой три миллиона евро в год. Также футболист получит пять миллионов в качестве подъёмных.

Эрнандес является игроком национальной сборной Уругвая, в его активе 11 голов в 28 матчах за "небесно-голубых".

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