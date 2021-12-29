ЦСКА подпишет хавбека "Баварии"

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ЦСКА подпишет хавбека "Баварии"Фото: инстаграм Кюизанса/Автор неизвестен

Хавбек "Баварии" Микаэль Кюизанс близок к трансферу московского ЦСКА, сообщает портал Todofichajes.

По информации источника, российский клуб сделал хавбеку более выгодное в финансовом аспекте предложение, чем "Венеция", которая также заинтересована в игроке.

Отмечается, что именно этот аспект убедил француза переехать в Россию. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кюизанс сыграл 2 матча за "Баварию", в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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