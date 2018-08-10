ЦСКА подпишет хавбека "Эвертона"

Московский ЦСКА пополнит свой состав полузащитником "Эвертона" Николой Влашичом, информирует Vecernji.hr.

По сведениям источника, 20-летний хавбек "ирисок" переберется в стан армейцев на правах аренды до конца текущего сезона. Вице-чемпион России был готов выкупить контракт хорвата за 10 миллионов евро, однако англичане такое предложение отклонили.

В прошлом сезоне Влашич забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за "Эвертон".

Напомним, отец Еременко сделал заявление о договоренности игрока с ЦСКА. | soccernews.ru