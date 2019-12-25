ЦСКА подшутил над Дзагоевым в праздничном видео

ЦСКА опубликовал праздничное видео, в котором главными героями выступили главный тренер Виктор Гончаренко и полузащитник Алан Дзагоев.

По сюжету Гончаренко заглядывает в холодильник и видит там надпись: "Не трогать, это на Новый год". После чего тренер берет этот листок и приклеивает на Дзагоев, выпуская его на тренировку.

Напомним, 29-летний футболист вернулся на поле в ноябре 2019 года после долгого восстановления от травмы крестообразной связки колена. В этом сезоне он принял участия в 5 матчах.

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