ЦСКА подшутил над Дзагоевым в праздничном видео
ЦСКА опубликовал праздничное видео, в котором главными героями выступили главный тренер Виктор Гончаренко и полузащитник Алан Дзагоев.
По сюжету Гончаренко заглядывает в холодильник и видит там надпись: "Не трогать, это на Новый год". После чего тренер берет этот листок и приклеивает на Дзагоев, выпуская его на тренировку.
Напомним, 29-летний футболист вернулся на поле в ноябре 2019 года после долгого восстановления от травмы крестообразной связки колена. В этом сезоне он принял участия в 5 матчах.
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|Манчестер Юнайтед
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|Борнмут
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|18
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|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
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|Саутгемптон
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|18
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|Астон Вилла
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