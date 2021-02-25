ЦСКА подтвердил переход Н’Диайе в клуб ФНЛ

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ЦСКА подтвердил переход Н’Диайе в клуб ФНЛ

Малийский нападающий московского ЦСКА Лассана Н’Диайе перешел в "Велес", сообщается на официальном сайте "армейцев".

Московский "Велес", выступающий в ФНЛ, арендовал 20-летнего футболиста до конца сезона-2020/2021.

Н’Диайе перешел в ЦСКА летом 2018 года из "Гуидарс" за 70 тысяч евро. На данный момент он не провел за "армейцев" ни одного матча. Сдавался в аренду в шведскую "Эскильстуну". 

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