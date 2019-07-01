ЦСКА подтвердил переход защитника Звонимира Шарлии

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ЦСКА подтвердил переход защитника Звонимира Шарлии

ЦСКА подтвердил информацию о том, что защитник "Славена" Звонимир Шарлия стал игроком московского клуба. Об этом "армейцы" заявили на своем официальном сайте.

Красно-синие сообщили, что игрока арендовали на сезон-2019/20 c правом приоритетного выкупа.

Ранее сообщалось, что ЦСКА приобрел 22-летнего защитника за 150 тысяч евро с опцией выкупа за 750 тысяч.

В сезоне-2018/19 игрок участвовал в 31 матче, отметившись 2 результативными действиями.

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