ЦСКА подтвердил уход Гайча в "Беневенто"

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе форварда Адольфо Гайча в "Беневенто".

Армейцы подтвердили, что 21-летний футболист проведёт в итальянском клубе остаток текущего сезона на правах аренды.

Ранее сообщалось, что у "Беневенто" будет опция продления аренды Гайча на год и необязательное право выкупа летом 2022-го.

ЦСКА приобрёл аргентинца в августе за 8,5 миллиона евро. В составе московской команды он сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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