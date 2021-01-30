ЦСКА подтвердил уход Гайча в "Беневенто"

1 Теги цска москвабеневентоадольфо гайчтрансферы

ЦСКА подтвердил уход Гайча в "Беневенто"

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе форварда Адольфо Гайча в "Беневенто".

Армейцы подтвердили, что 21-летний футболист проведёт в итальянском клубе остаток текущего сезона на правах аренды.

Ранее сообщалось, что у "Беневенто" будет опция продления аренды Гайча на год и необязательное право выкупа летом 2022-го.

ЦСКА приобрёл аргентинца в августе за 8,5 миллиона евро. В составе московской команды он сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Агент Данило опроверг прохождение медосмотра для ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

maksim350ckon

Cocyт и дaют без дeнeг. Тысячи дaвaлок жаждут ceкcа и cпepмы. Заходи и сам увидишь----- http://srt.vg/sisky

Ответить

главное

"Спартак" добыл волевую победу над "Пахтакором" в товарищеском матче

"Спартак" добыл волевую победу над "Пахтакором" в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов