ЦСКА подтвердил уход Нисимуры в "Вегалту Сендай"

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Такумы Нисимуры в "Вегалту Сендай".

Армейцы сообщили, что клубы завершили оформление сделки и футболист смог подписать полноценный контракт с японской стороной.

По данным Transfermarkt, покупка форварда обошлась "Вегалте Сендай" в 473 тысячи евро.

Нисимура сыграл за ЦСКА 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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