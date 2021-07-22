ЦСКА подтвердил заключение нового контракта с Дзагоевым

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Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Армейцы заключили с 31-летним футболистом новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Всего в активе Дзагоева 13 сезонов в составе столичной команды, он забил 77 мячей в 375 играх.

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